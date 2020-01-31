خبيرة اقتصاد: مصر تسير بخطوات ثابتة وصحيحة في مجال الاستثمار.. فيديو

أكدت دكتورة غادة نور الدين أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد ببني سويف أن الاستثمار والمستثمر الأجنبي شعروا بأن هناك فرصة للاستثمار والربح في مصر مؤكدا أن ذلك يؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة وصحيحة في مجال الاستثمار.





وأضافت نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة تم بخطوات صحيحة وسليمة مشيرة إلى أنه كلما احتفظنا بمركز أكبر متلقي للاستثمار في أفريقيا هو مؤشر قوي بأن مصر على الطريق السليم.





وتابعت أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد ببني سويف أن الاستثمار الأجنبي لا يخشى التواجد في مصر وسيكون هناك مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستأتي لمصر مؤكدة أن حصول المستثمرين على الأمن والربح والبنية التحتية للدولة المصرية قوية سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.





وأشارت أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد ببني سويف أن الإصلاح الإقتصادي برنامج شامل والذي يتمثل في إصلاح أيضا كافة الجوانب الاقتصادية من إصلاح مالي وإداري.





وقالت أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد ببني سويف أن مؤشر بلومبرج الاقتصادي أدرج مصر في مؤشر الابتكار لمعايير حجم الإنفاق على البحث العلمي وهو يعد شيئا مبشرا للدولة المصرية.