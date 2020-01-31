محافظ قنا يجتمع برؤساء المصانع والشركات لاستيفاء الـ٥٪ لـ ذوى الإعاقة

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومديري المصانع والشركات الخاصة بالمحافظة لاستيفاء نسبة الـ ٥٪ في التعيينات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة ، بحضور العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأسعد أشرف مدير مديرية القوى العاملة.





أكد محافظ قنا، ضرورة أن تقوم المصانع والشركات بإرسال كشوف بعدد الوظائف المطلوبة بها إلى مديرية القوى العاملة، مشيرا إلى إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع نظرا لكونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولديهم طاقات ومهارات يتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال.





وأشار مدير مديرية القوى العاملة، إلى حرص المديرية على توفير عدد من فرص العمل لهذه الفئة مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم استغلال إمكانياتهم وقدراتهم وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج.



