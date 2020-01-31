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تبلغ قيمتها 50 ألف يورو.. سرقة منحوتات للفنان العالمي سلفادور دالي في ستوكهولم

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:57 ص
سرقة منحوتات
سرقة منحوتات
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ياسمين سامي

نشرت فضائية يورونيوز فيديو جديدا لآثار عملية سرقة منحوتات للفنان العالمي سلفادور دالي بعد عملية سطو على دار عرضٍ في ستوكهولم.


وتمت سرقة عشر منحوتات للفنان السريالي الإسباني سلفادور دالي من صالة عرض في ستوكهولم بالسويد، فجر الخميس، وفق ما قاله صاحب المعرض لوكالة فرانس برس.

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وظهر بالفيديو تحطيم اللصوص للباب الزجاجي لمعرض "ألوان" في حي أوستر مالم الراقي في العاصمة السويدية، واستولى اللصوص على المنحوتات التي تتراوح قيمة كل منحوتة ما بين 20 إلى 50 ألف يورو.

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