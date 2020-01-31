وزير الشباب والرياضة يطلق مبادرة «الرياضيون يقرأون» بندوة في معرض الكتاب

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بندوة للتحاور مع الشباب في معرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم، مبادرة "الرياضيون يقرأون"، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الثقافة.

يذكر أن الهدف من المبادرة هو هدف ثقافى رياضى، بالإضافة إلى إظهار النماذج الإيجابية والقدوة الصالحة للمجتمع والشباب، و تشجيع الشباب على القراءة وحب الثقافة والإطلاع والمعرفة، لبناء جيل واعى عقليا وصحيح جسمانيًا.

ودشن المبادرة رمزيا عن طريق إهداء هيئة الكتاب للرياضيين الحاضرين مجموعة من كتبها المتنوعة والمعروضة بالمعرض

حضر الندوة الحوارية الأبطال «زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح، آية أيمن عباس البطلة البارالمبية في السباحة، شيماء سامي البطلة البارالمبية في ألعاب القوى، اللاعب محمد عامر لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف، اللاعب محمد إبراهيم كيشو بطل منتخب مصر للمصارعة، اللاعبة هادية حسني لاعبة المنتخب المصرى للريشة الطائرة، وجيانا فاروق لاعبة المنتخب للكاراتيه.