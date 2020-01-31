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تعليم

فوز فريق جامعة بني سويف بالمركز الثالث في دورى المعلومات بمسابقة إبداع

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن فوز فريق الجامعة والمكون من 6 طلاب بالمركز الثالث في دوري المعلومات على مستوى 37 جامعة حكومية وخاصة.


 وأضاف رئيس  الجامعة  ان الفوز  جاء في مسابقة إبداع في النسخة الثامنة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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وأوضح حسن   أن الجامعة لا تألو جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية، لما لها من دور مهم  في بناء شخصية الطلاب ، والمساهمة في استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم، واتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة، والمساهمة فى رفع المستوى الفكري لهم، مطالبًا أبناءه الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية على كافة التخصصات الرياضية والفنية، والاجتماعية والثقافية، بجانب الاجتهاد في دارستهم.


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