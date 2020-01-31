مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية يعقد دورات تدريبية بالمحافظات.. تعرف على التفاصيل

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية سيقوم بعقد عدة دورات تدريبية بمحافظات الدقهلية والشرقية ومطروح والإسكندرية خلال شهر فبراير،وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتأهيل العاملين بمراكز المعلومات بالمحافظات الأخرى والقطاع الإداري بالدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري.





وأضاف المحافظ أن هذه الدورات تهدف إلى التنمية الادارية والتعريف بخطط الإصلاح الإداري التي تتبناها الدولة حاليا وتنمية مهارات القيادة لدى المتدربين وتنمية قدراتهم على فهم تطبيق المفاهيم الأساسية المرتبطة بقيادة مجموعات العمل بالمؤسسات والمساهمة الفاعلة في توفير المعلومات والبيانات وتحليلها لدعم المسؤولين متخذي القرار والتخطيط الاستراتيجي.





كما تنمى مهارة تقديم خدمة جماهيرية أفضل وتأهيل موظف حكومي قادر على التخطيط الجيد والابتكار في مجالات عمله.





وأشار المحافظ إلى أن هذه الدورات ستقام بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 1/2 إلى 8/2 ، وبمحافظة الشرقية خلال الفترة من 15/2 إلى 22/2 ويمحافظة مطروح خلال الفترة من 21/2 إلى 28/2 ، وفي الإسكندرية خلال الفترة من 22/2 حتى 29/2 .





وأضاف المحافظ أن هذه الدورات ستعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق والدفع بخطط المحافظات التنموية ، إلى جانب صقل مهارات وتنمية القدرات القيادية للعاملين ليساهم ذلك في خلق صف قيادي ثان من الموظفين في مختلف المجالات .





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