AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية يعقد دورات تدريبية بالمحافظات.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيزجمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية سيقوم بعقد عدة دورات تدريبية بمحافظات الدقهلية والشرقية ومطروح والإسكندرية خلال شهر فبراير،وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتأهيل العاملين بمراكز المعلومات بالمحافظات الأخرى والقطاع الإداري بالدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري.

وأضاف المحافظ أن هذه الدورات تهدف إلى التنمية الادارية والتعريف بخطط الإصلاح الإداري التي تتبناها الدولة حاليا وتنمية مهارات القيادة لدى المتدربين وتنمية قدراتهم على فهم تطبيق المفاهيم الأساسية المرتبطة بقيادة مجموعات العمل بالمؤسسات والمساهمة الفاعلة في توفير المعلومات والبيانات وتحليلها لدعم المسؤولين متخذي القرار والتخطيط الاستراتيجي.

كما تنمى مهارة تقديم خدمة جماهيرية أفضل وتأهيل موظف حكومي قادر على التخطيط الجيد والابتكار في مجالات عمله.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الدورات ستقام بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 1/2 إلى 8/2 ، وبمحافظة الشرقية خلال الفترة من 15/2 إلى 22/2 ويمحافظة مطروح خلال الفترة من 21/2 إلى 28/2 ، وفي الإسكندرية خلال الفترة من 22/2 حتى 29/2 .

وأضاف المحافظ أن هذه الدورات ستعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق والدفع بخطط المحافظات التنموية ، إلى جانب صقل مهارات وتنمية القدرات القيادية للعاملين ليساهم ذلك في خلق صف قيادي ثان من الموظفين في مختلف المجالات .

اقرا أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن محافظ الدقهلية الجديد | سيرة ذاتية

برامج تدريبية متخصصة للقيادات العليا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الغضبان يشهد ختام فعاليات برنامج تنمية مهارات العاملين بمحافظة بورسعيد

شعراوي وعبد العال يشهدان تخريج أول دفعة من "بناء قدرات العاملين"

وزير التنمية المحلية: نواكب التطور التكنولوجي لتعزيز سهولة حصول المواطن على الخدمات ومواجهة الفساد .. ونعمل على بناء جهاز إداري حكومي كفء وفعال ويخضع للمساءلة والرقابة

التنمية المحلية في عام .. جارٍ اختيار 65 قيادة محلية والتجهيز للإعلان عن 35 قيادة خالية .. تنفيذ 138 دورة تدريبية وورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالمحليات يستفيد منها 4500 متدرب

ترشيحاتنا

تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

كان بيمارس الجنس غصب عنى .. الاعترافات الكاملة للمتهمة بقتل زوجها بعد شهرين جواز فى القليوبية

مصرع شخص وإصابة آخرين فى تصادم سيارة ملاكى على الدائرى.. صور

تركت فينا ذكرى لن تنطفئ.. مهرجان الأقصر للسينما ينعى الصحفية رحاب بدر

مبلغ خيالي.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أحمد عيد عبدالملك يسخر من مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بلاك كوبرا الشرطة المصرية .. يد الداخلية العليا لمكافحة الإرهاب والجريمة: اللي هيقرب هنشيله من على وش الأرض

تفاصيل مصرع خالد بشارة المدير التنفيذي لأوراسكوم في الجيزة