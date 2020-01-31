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محافظات

الكشف على 1510 مواطن ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ". 

وكشف التقرير،الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن،أنه تم تنفيذ قافلة بقرية كفر منسابة مركز الفشن "على مدار يومين ،مكونة من 11عيادة 9 تخصصات،حيث تم الكشف على 1509 مواطن،معمل دم 217،معمل طفيليات 43 ،حالات الأشعة 25، موجات فوق صوتية 50، وعدد 7 نفقة دولة،وتحويل عدد 9 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 120 مواطن. 

كما تضمنت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 144 سيدة شملت موضوعات(الالتهاب الكبدي الفيروسي،السعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض الغير معدية (الضغط ،السكر،السمنة)،أورام الصدر، تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل ، التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.


جدير بالذكر أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة  وينفذها  فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،وبقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من :الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة .
الكشف على 1510 مواطن ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1510 مواطن ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1510 مواطن ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1510 مواطن ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
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