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محافظات

6 أشهر.. مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:09 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن مد فترة تلقي طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أخرى وذلك فى ضوء القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ 7/1/2020 باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١9 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

ووجه محافظ الجيزة  اللجان المختصة بتلقى الطلبات من المواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن وعدم المغالاة في 2استكمال الأوراق المطلوبة وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح وعدم وضع العراقيل أمام المواطنين الراغبين فى التصالح

وأكد "راشد"، إعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون والتيسير عليهم .

وأكد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع الخاصة بمخالفات البناء والالتزام بتطبيق القانون والرد على كافة استفساراتهم فى هذا الشأن .

وأشار المحافظ إلى أنه تيسيرًا على المواطنين ولسرعة إنجاز البت فى طلبات التصالح وتحصيل مستحقات الدولة فقد تم اعتماد كافة القيم السعرية للتصالح فى المتر المسطح بكافة الأحياء والمراكز والمدن شاملة جيع الأغراض الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية والإدارية .

وفى نفس السياق تواصل محافظة الجيزة توقيع عقود التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حيث وقعت المحافظة عقود التصالح لعددًا من الحالات فى أحياء الهرم والعمرانية والعجوزة والطالبية .  
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