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أول بركات خطة ترامب ..قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:53 ص
المسجد الاقصى
المسجد الاقصى
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي فيديو لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى.

واعتدت القوات على المصلين بالأعيرة المطاطية والضرب وأجبرتهم على إخلاء ساحاته.

وأكدت وسائل إعلام أن عشرات الجنود المدججين بالسلاح حاصروا مئات من المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان، كما هاجموا المصلين.

كما حرق مستوطنون مسجدا في بيت صفافا شرفات بالقدس فجر اليوم الجمعة وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب.

إلى ذلك شنت القوات الإسرائيلية خلال الليل حملة اعتقالات واسعة في القدس.
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