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محافظات

انطلاق مبادرة نور حياة لمرضى العيون من صندوق تحيا مصر ببني سويف

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
انطلقت اليوم الجمعة   قافلة " نور الحياه "  لمرضى العيون التى تنظمها احدى المؤسسات الخيرية بقرية الميمون التابعة لمركز شمال بنى سويف  بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، " بقرية "اطواب "التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

استهدفت القافلة عددا من قرى مركز الواسطى وهم "أبوصير ، افوه ، وعطف افوه ، الميمون، وميدوم " ويبلغ عدد المستهدفين من القافلة ١٢٠٠ مريض من مرضى العيون  الذين هم خارج منظومة التأمين الصحي، والتأمين الطبي الخاص .

وسوف يتم التعامل مع مخرجات القافلة بصرف النظارات  للمحتاجين والعلاج اللازم وتحويل التدخلات الجراحية إلى مستشفى بنى سويف العسكري ،حيث يتم تنفيذها وفقا لأعلي التقنيات الطبية الحديثة على يد أطباء استشاريين متخصصين فى طب وجراحة العيون ،الأمر الذى ينعكس على ثقة المستهدفين من القافلة الطبية والقوافل التى تنظمها المؤسسة وصندوق تحيا مصر .

والجدير بالذكر أن هذه القوافل الطبية التى تتبناها المؤسسة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتقديم الخدمات الطبية  للمواطنين الفقراء والأكثر احتياجا ودعم القرى أكثر فقرا وتقديم الخدمات اللازمة الملموسة لهم .

ووفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية  تتبنى المؤسسة استراتيجيات المسح الشامل للأمراض المتوطنة فى مجال "العيون ، والكبد ، والسرطان ، والقلب " ،وذلك بعد نجاح مبادرة المسح الشامل لمرضى فيروس "سى " وتقديم العلاج اللازم للمرضى لكى تكون مصر خالية من فيروس سى ، وهكذا مبادرة الرئاسة بالكشف المبكر لمرضى " سرطان  الثدي " ، ويأتى ذلك ضمن الأنشطة التى تتبناها المؤسسة فى خدمة المجتمع فى المجال الطبي وتنظيم قوافل طبية متخصصة فى القري الأكثر فقر  بالمحافظة ومراكزها السبع .


انطلاق مبادرة نور حياة لمرضى العيون من صندوق تحيا مصر ببني سويف
انطلاق مبادرة نور حياة لمرضى العيون من صندوق تحيا مصر ببني سويف
انطلاق مبادرة نور حياة لمرضى العيون من صندوق تحيا مصر ببني سويف
انطلاق مبادرة نور حياة لمرضى العيون من صندوق تحيا مصر ببني سويف
انطلاق مبادرة نور حياة لمرضى العيون من صندوق تحيا مصر ببني سويف
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