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حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في 3 حوادث ببني سويف

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، اليوم الجمعة فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفى الحادث الأول أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بدائرى طنسا بمركز ببا وتبين أن المصابين وهم "ملك.أ.ع" 11 سنة، مقيمة بحلوان مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، "خميس.ف.ا" 60 سنة، سائق، مقيم بمركز مغاغة بمحافظة المنيا مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وجروح متفرقة بالجسم، "مريم.أ.ع" 14 سنة، مقيمة بحلوان مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، "منه.أ.ع" 25 سنة، مقيمة بحلوان مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "سعد.م.ح" 23 سنة، مقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح متفرقة بالجسم.

وفى الحادث الثانى لقى عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع "توك توك" بمدخل مركز ناصر بالطريق الغربى وتبين أن الجثة لعامل ويدعى "أحمد.ل.م" 42 سنة، والمصابين وهم "ايه.ا.ل" 14 سنة، مصابة بغيبوبة، "أحمد.ج.م" 41 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وفى الحادث الثالث أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارة بطريق الفيوم الجديد وتبين أن المصابين وهم "محمد.ع.س" 27 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، "عبد الغنى.س.ع" 35 سنة، مصابًا باشتبه كسر بالساق الأيمن.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف بنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفيات لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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