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أخبار العالم

استئناف دبي تؤيد براءة الإعلامي صالح الجسمي.. وحبس وإبعاد فنانة عربية شهيرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:32 م
صالح الجسمي ومريم
صالح الجسمي ومريم حسين
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سعيد العربي
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة الجنح القاضي بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن الدولة، وتبرئة غريمها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من التهم المسندة إليه، مع تخفيض عقوبة حبسها من 3 شهور إلى شهر واحد لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني "راب" في إحدى الحفلات الموسيقية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وفي يوليو الماضي أصدرت محكمة جنح دبي حكمًا بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بحق الفنانة المذكورة بعد إدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا، بينما برأت الإعلامي الجسمي من التهم المنسوبة إليه، لكن مريم حسين استأنفت الحكم الصادر بحقها.

وكانت النيابة العامة اتهمت الجسمي بسب وقذف الفنانة المغربية، وإعادة نشر مقطع فيديو لها منشور عبر شبكة الإنترنت أثناء وجودها في حفلة غنائية مع مطرب "راب"، موجها انتقادات لها على سلوكها، في حين وجهت النيابة إلى الفنانة في ذاك الوقت تهم، السب والقذف ونشر مواد مخلة بالآداب وهتك العرض بالرضا.

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