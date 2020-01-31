الإعلاميين يضم 5 لاعبين لدعم صفوفه في انتقالات يناير

أعلن مسئولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين ،بقيادة طارق الشرباصي ،عن اتمام التعاقد مع 5 لاعبين لدعم الفريق فى انتقالات يناير،بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وجاءت صفقات الإعلاميين كالآتى :
١-مهدى صبحي ،مهاجم فريق المريخ البورسعيدى ،لمدة موسم ونصف
٢-المهاجم الموريتانى أحمد سالم ،في صفقة انتقال حر .
٣-سيد شيبه ،لاعب فريق بيلا .
٤-محمد محسن لاعب وسط فريق المريخ البورسعيدى
٥-زياد ياسر لاعب مالية كفر الزيات .
يذكر أن قد قرّر مجلس إدارة نادي الإعلاميين تعيين الكابتن أحمد صالح مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للكابتن جميل حلمى ، المدير الفنى للفريق، الذي قدم اعتذاره عن عدم استكمال مشواره مع الفريق عقب الخسارة بهدف للاشئ أمام فريق شبان قنا بالجولة الثالثة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
يذكر أن مجلس الإدارة قرر إسناد المهمة للكابتن أحمد صالح لقيادة الفريق فنيًا في الموسم الجديد بمجموعة الصعيد .
يذكر أن فريق الإعلاميين يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة .