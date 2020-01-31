الإعلاميين يضم 5 لاعبين لدعم صفوفه في انتقالات يناير

أعلن مسئولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين ،بقيادة طارق الشرباصي ،عن اتمام التعاقد مع 5 لاعبين لدعم الفريق فى انتقالات يناير،بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد .

يذكر أن قد قرّر مجلس إدارة نادي الإعلاميين تعيين الكابتن أحمد صالح مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للكابتن جميل حلمى ، المدير الفنى للفريق، الذي قدم اعتذاره عن عدم استكمال مشواره مع الفريق عقب الخسارة بهدف للاشئ أمام فريق شبان قنا بالجولة الثالثة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .