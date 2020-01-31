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أخبار البلد

مركز خدمات ذوي الإعاقة يفوز بجائزة التميز المؤسسي في تكنولوجيا المعلومات

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:24 م
ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
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احمد عبد القوى
فاز المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذي دشنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة CIO 100  التي تُمنح للمشروعات الابتكارية والرائدة في الشرق الأوسط؛ وتسلمت الجائزة الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية خلال الحفل السنوي لتوزيع الجوائز في نسخته الثانية عشرة الذي نظمته مجموعة CPI الإعلامية بمدينة دبي الإماراتية.

وقالت الدكتورة عبير شقوير إن المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من المؤسسات المتفردة من نوعها على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث يوفر المركز حلولا تكنولوجية متكاملة كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيًا مع خدمات الطوارئ كالنجدة والإسعاف والمطافئ وغيرها، مضيفة أن فوز المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الجائزة جاء بعد توافر كل الشروط التى تؤهله للحصول عليها والتي تشمل إثبات التميز في مجالين رئيسيين هما: الابتكار التكنولوجي والذي يعكس مدى استخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات بطريقة ابتكارية وتمكين طرق ابتكارية جديدة لممارسة الأعمال داخليًا أو خارجيأ، الى جانب القيمة المضافة للأعمال التي تعكس التأثير الايجابي الذي يمكن قياسه، والذي أحدثه المشروع على نتائج أعمال المؤسسة.

وتمنح جائزة CIO 100 للتميز المؤسسي في تكنولوجيا الأعمال سنويًا لأفضل 100 مؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط والأشخاص المتميزين العاملين بها الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات بطرق مبتكرة لتقديم أعمال هامة وذات أثر ملموس، سواء من خلال خلق ميزة تنافسية، أو تحسين العمليات التجارية، وتمكين النمو، والمشاركة بشكل أعمق مع العملاء والموردين أو عن طريق التحول الرقمي للأعمال.

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