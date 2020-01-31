بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرّر لها بجداول التشغيل بسبب أعمال الصيانة الدورية على الرحلات وظروف تشغيل كل رحلة على حدا.





وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة شركة طيران فلاي ناس رقم 264 المتجهة إلى الرياض، تأخرت ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط السعودية رقم 310 المتجهة أيضا إلى مدينة الرياض، وأيضا الرحلة رقم 102 المتجهة إلى مدينة بوخارست الرومانية، وذلك لظروف التشغيل والصيانة.



