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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:23 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرّر لها بجداول التشغيل بسبب أعمال الصيانة الدورية على الرحلات وظروف تشغيل كل رحلة على حدا.

وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة شركة طيران فلاي ناس رقم 264 المتجهة إلى الرياض، تأخرت ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط السعودية رقم 310 المتجهة أيضا إلى مدينة الرياض، وأيضا الرحلة رقم 102 المتجهة إلى مدينة بوخارست الرومانية، وذلك لظروف التشغيل والصيانة.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقًا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.
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