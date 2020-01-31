منال حنفي: برامج التضامن تخلق فرص عمل لكل فئات المجتمع.. فيديو

قالت منال حنفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن المرأة المصرية واجهت الفترة الأخيرة الكثير من المواجهات سواء في إدارة أعمالها داخل المجتمع أو فيما يخص ادارة المنزل.





وأكدت منال حنفي، أثناء حديثها على قناة اكسترا نيوز، إن وزارة التضامن أنشأت مشروع التمكين الاقتصادي من خلال النقد المباشر، الذي استفادت به أكثر من 2 مليون سيدة معيلة.





وأشارت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إلى أن المشروع يقوم على عدة اساسيات أهمها، تمكين المرأة اقتصاديا بالإضافة إلى وجود دخل مالي خاص بها، حتى فى حالة تواجد عائل أو زوج غير قادر على الإدخال.





وأوضحت منال حنفي، أن وزارة التضامن تعمل على خلق فرص جديدة للأسر ومن بينهم المرأة المعيلة، منهم برنامج "فرصه"، الذي يعمل على النقل المحوري للأسر من كونها "أسرة مستجديه" الى "أسرة قادرة على الإنتاج".





وأضافت منال حنفي، أن برنامج "صدفه" يضم أسر تكافل، بالاضافة الى المرأة المعيلة، موضحة أن البرامج التي تقدمها وزارة التضامن تشمل كل فئات المجتمع.