AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منال حنفي: برامج التضامن تخلق فرص عمل لكل فئات المجتمع.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:03 م
رئيس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن
Advertisements
اسراء صبري
قالت منال حنفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن المرأة المصرية واجهت الفترة الأخيرة الكثير من المواجهات سواء في إدارة أعمالها داخل المجتمع أو فيما يخص ادارة المنزل. 

وأكدت منال حنفي، أثناء حديثها على قناة اكسترا نيوز، إن وزارة التضامن أنشأت مشروع التمكين الاقتصادي من خلال النقد المباشر، الذي استفادت به أكثر من 2 مليون سيدة معيلة. 

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إلى أن المشروع يقوم على عدة اساسيات أهمها، تمكين المرأة اقتصاديا بالإضافة إلى وجود دخل مالي خاص بها، حتى فى حالة تواجد عائل أو زوج غير قادر على الإدخال. 

وأوضحت منال حنفي، أن وزارة التضامن تعمل على خلق فرص جديدة للأسر ومن بينهم المرأة المعيلة، منهم برنامج "فرصه"، الذي يعمل على النقل المحوري للأسر من كونها "أسرة مستجديه" الى "أسرة قادرة على الإنتاج".

وأضافت منال حنفي، أن برنامج "صدفه" يضم أسر تكافل، بالاضافة الى المرأة المعيلة، موضحة أن البرامج التي تقدمها وزارة التضامن تشمل كل فئات المجتمع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برامج لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والجمعيات الأهلية بسيناء

حياة كريمة.. الفيوم تستضيف أول مؤتمر تعريفي ببرنامج "فرصة"

انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد

محافظ بني سويف: برنامج فرصة يتميز بجودة الفكرة ومساعدة الفئات الهشة اقتصاديا

بحضور محافظ بني سويف.. برنامج فرصة يعقد لقاءً تعريفيًا ويجري عددًا من الزيارات الميدانية

انطلاق فعاليات المؤتمر التعريفي لبرنامج فرصة بأسيوط

ترشيحاتنا

الجمهور يتغزل في زينة على إنستجرام

الفرق بين فئات بيجو peugeot 508 المختلفة في مصر .. صور

استولى على 118 طن دقيق.. سقوط صاحب مخبز فاسد بالإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

أمطار خفيفة وبرودة شديدة..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة

بوادر أزمة بين محمد صلاح ويورجن كلوب.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل وفطائر المانتي بالجلاش.. والحلو: كب كيك بالجيلي

سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

شورتات وملابس غير تقليدية.. أغرب إطلالات المشاهير خلال يناير