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فن

البونبوني وعم فاروق.. راندا البحيري توجه رسالة لفريق مسلسل الأخ الكبير

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:36 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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آيه عاطف
وجهت الفنانة راندا البحيري، الشكر للمؤلف أحمد عبد الفتاح، مؤلف مسلسل "الأخ الكبير"، والقائمين على المسلسل.

نشرت راندا البحيري صورة من خلال حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكرا احمد عبد الفتاح المؤلف المحترم علي قصة و سيناريو وحوار مسلسل الاخ الكبير شكرا إسماعيل فاروق علي ظهور المسلسل بالشكل ده و تنفيذ الفكره بالشكل الراقي ده. شكرا سينرچي علي إيمانهم و قراراتهم الصائبة".

وتابعت قائلة راندا البحيري: "الكلاكيت ده عملهولي واحد لازم تعرفوه . ده أقدم وأشهر رجل كلاكيت في مصر حاليا عم فاروق ربنا يديله الصحة والعمر. انا بحترم شركه سينرچي إنها جابت لنا عم فاروق في اللوكيشن وان هو معانا دايما".

بينما اختتمت حديثها: "يارب ربنا يحفظه ويديله الصحة والعمر. ويفضل يفرحنا كده علي طول. عم فارق أتعود انه بيعمل كده دايما مع اللي بيحبهم و ساعات بيوزع علينا بونبوني ربنا يخليك لينا يا عم فاروق".
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