صدى البلد في منزل سوبر بابا.. كيف أنقذ محمد فرغلى ابنته من أسفل قطار الاسماعيلية.. الفدائي: حسيت بالموت.. وطفلته خديجة: أبويا حضني وأنقذني من دهس القطار

- صدى البلد في منزل سوبر بابا.. كيف انقذ ابنته من قطار الاسماعيلية

- الاب الفدائي يروى تفاصيل لحظات الرعب أسفل القطار:

حسيت بالموت

- الطفلة خديجة:

أبويا حضني وأنقذني من تحت عجلات القطار.. بشكر ربنا





لطف القدير دائما يتسبب في حدوث مواقف تترك بصمة في حياتنا .. وعندما يتعلق الأمر بالإنسان فيكون الموقف جللا.. وما حدث من جانب الاب البطل الذي انقذ ابنته من قطار الإسماعيلية.. لطف ومعجزة من الله ليكتب لهما عمرا جديدا.





والتقى موقع صدى البلد، الاخباري، محمد فرغلى الملقب بالاب الفدائى والاب الشجاع الذي ارتمى وراء ابنته التي زلت قدماها لتقع اعلى قضبان السكة الحديد في اثناء ما كان قطار يتهادى ويدخل إلى رصيف المحطة، واحتضنها بشدة كي لا تتحرك ولو للحظة واحدة خشية عليها من موت محقق اسفل عجلات القطار المذكور.





وكان لقاء موقع صدى البلد، بالاب الفدائي، في قريته بصدقا بتمى الامديد ليروي تفاصيل الواقعة، وكيف خاطر بحياته لانقاذ ابنته.





وقال الأب ان مسقط رأسه في المنصورة محافظة الدقهلية حيث تعيش باقي العائلة ، وبعد الانتهاء من امتحانات نصف العام طلب منه اولاده ان يركبوا القطار بعد وصولهم من مدينة بئر العبد حيث يقيم هناك بحكم عمله مدرسا في مجال التعليم الفني ببئر العبد.





وبالفعل استقل أفراد الأسرة القطار من القنطرة الي الإسماعيلية للتغيير وركوب القطار المتجه الي القاهرة ، ولكن وقع مالم يكن في الحسبان حيث اختلت قدم ابنته وانزلقت لتسقط علي الارض في الوقت الذي كان فيه القطار قادما.





اضاف محمد فرغلي ، كنت منشغلا بحمل الشنط التي كانت مع الأسرة، ولكن فجاه سقطت ابنتي من علي الرصيف لتسقط علي الارض بجوار قضبان السكة الحديد حيث كان القطار قادما ولكنني تركت الشنط وقفزت بسرعة لاحتضن ابنتي بعيدا عن عجلات القطار، الي ان انتهت آخر عربه من القطار وسط تصفيق من المواطنين المتواجدين علي الرصيف وترديد صيحات الله اكبر، والكل حاول ان يقترب مني للاطمئنان علي سلامتي وانه لا توجد أي إصابات.





وتابع الأب الفدائي: "الشعب المصرى الطيب اللى بيحب البلد شعب عظيم مش لاقى كلام اقوله، الناس اللى كانت واققه بتقولى متتحركش اثبت، قوونى بكلامهم والف حمد وشكر ليك يارب على نجاة بنتى قبل منى دى روحى وحبيبتى".





واضاف محمد فرغلى الملقب بالاب الفدائى والاب الشجاع: "انا محستش بنفسى كل حاجه فيا وقفت عن الحركه حسيت خلاص النهايه والمكتوب مش هنهرب منه وامر ربنا هو اللى هيكون وفضلت ادعى يارب يارب وربنا نجانا مهما شكرته وقلت مش لاقى كلام".





وتابع" بشكر اللواء كامل الوزير وزير النقل، وكلامه عنى لما قال عليا بطل وده دورى انا واى اب مكنش هيسيب ضناه كان هيعمل زيي، الضنا غالى اوى وبشكر كل اللى وقف جنبنا فى المحطه وشد من ازرى والله الشعب المصرى ده مفيش زيه".





واستطرد: "مصر حلوة وهتفضل كده طول ما شعبها طيب كده اللى شفته من الناس حب كبير ..الحمد لله على نعمه وفضله".





وقال سمعت عن موضوع الغرامة لكنني لا أهتم طالما أنني أنقذت ابنتي من الموت المحقق، وقال ان إرادة الله كانت فوق الجميع حيث تمكنت من إبعاد ابنتي عن عجلات القطار وبقينا بدون حركة حتي انتهت اخر عربة قطار من المحطة.





واشار ان هذا الموقف اختبار من الله عز وجل لعباده وانه علي كل شي، قدير .. ويؤكد ان الموقف كله لحظات لا تتجاوز دقيقة .. لكنها كانت من الممكن أن ينتهي معها كل شي، ولكن الله كان رحيما بي وباسرتي الحمد الله كثيرا علي نعمته.





وترك محمد فرغلي بصمة في حياة أسرته بصفة عامة وعلي نجاة ابنته الصغيرة بصفة خاصة، فهي لم ولن ننسي هذا الموقف وبالتأكيد سيغير مجري حياتها وسيكون نبراسا لها طول سنوات العمر.





وقالت التلميذة خديجة محمد فرغلى، ان القطار الذي كان سينقلنا الي القاهرة مقرر ان يتحرك بعد 5 دقائق حيث اسرعنا لركوب القطار وكنت اسند بيدي علي عربة قطار بضائع لكن اتكعبلت وسقطت بين الرصيف وعجلة القطار، وكنت خايفة لكن والدي وقع علي بسرعة وضمني، وقال متخفيش ربنا معانا وظل علي هذا الحال الي ان تحرك القطار وقام الناس المتواجدين بالمحطة برفعنا من ايدينا وقعدت انا وابويا علي الرصيف وكنت خايفة ومرعوبة لكن وجدت ابويا جنبي والناس حوالينا، وبيهدو فينا .





وقالت الابنة خديجة: "انا كنت خايفة اوى ومرعوبه مش عشان نفسى كنت خايفه على بابا هو كان معرض للخطر اكتر ربنا يخليه لينا يارب بابا كل حاجه حلوة فى الدنيا دى " .





فيما قال الدكتور احمد طه ابن شقيقته: "دى معجزه وفضل من ربنا انه نجاهم فرحه الناس لا توصف بنجاتهم واى اشاعه بتحرير محاضر غير حقيقى ويكفى حديث وزير النقل عن خالى بأنه بطل الحمد لله على عودتهم سالمين.