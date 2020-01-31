امطروها بالرصاص.. حبس المعتدين على سيارة شقيق نائبين في بني سويف

أمر المحامي العام لنيابات بني سويف، اليوم، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإطلاق النيران على سيارة أمين تنظيم حزب حماة الوطن ببني سويف، وشقيق نائبين برلمانيين عن دائرة مركز وبندر بني سويف، يوم 26 يناير الماضي، أثناء توقفها أسفل منزله.





تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا من أحمد محمد عبد الجواد أحمد، 46 عاما، صاحب شركة طيبة للمقاولات، أمين تنظيم حزب حماة الوطن ببنى سويف مقيم برج مكة بحى الزهور بمدينة بني سويف، باكتشافه آثار طلقات نارية بسيارته الخاصة أثناء توقفها أمام مسكنه، ولم يتهم أحدا.





وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب مدير البحث الجنائي ضم كلا من العقيد طارق عيسى رئيس البحث الجنائي والرائد إبراهيم صفوت رئيس مباحث البندر لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.





وتبين من الانتقال والفحص والتحريات الأولية "أن السيارة رقم " 6471 و ع ج " ملاكى بها آثار عدد 5 طلقات نارية بالباب الخلفي والزجاج وحامل الحقائب، كما عثر بجوار السيارة على فارغ طلقة عيار 9 ملي، وتحرر المحضر رقم 478 إداري قسم بنى سويف .





وتبين من التحريات الأولية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلأ من : " طه . ع . إ" و" علاء . م . م" مستقلان الخاصة بالمتهم الأول رقم " 45326 ملاكي بني سويف" وتم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أنكر الأول وأقر الثاني بمرافقة الأول في توقيت الواقعة، وقيامه بإجراء مكالمة هاتفية مع زوجته من مكان الواقعة في ذات التوقيت.





كما تبين أنه أثناء التحقيقات فوجئ ضباط المباحث بحضور أحد الأشخاص يدعى " حسين . أ . ح " 28 عام، نجار مسلح، مقيم قرية بياض العرب، سبق اتهامه في 6 قضايا سلاح وسرقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وقدم سلاح ناري عبارة عن طبنجة " برتا" عيار 9 ملي بدون طلقات، معترفا بأنه مرتكب الواقعة، وبإجراء التحريات السرية أكدت التحريات السرية أنه أدعى على نفسه إرتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي تحصل عليه من أهلية المتهم الأول وأن وراءها المتهمان.



