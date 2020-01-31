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أخبار البلد

رجل ناجح.. تويتر يتحول لـ دفترة عزاء بعد وفاة #خالد_بشارة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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منار نور
توفي الشاب خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم، اليوم في حادث مروع في الاتجاه المؤدي إلى ميدان الرماية في محافظة الجيزة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #خالد_بشارة ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

وجاءت التعليقات كالتالى : _ 

الله يرحمه  #خالد_بشارة

وداعا #خالد_بشاره ان لله وان اليه راجعون البقاء لله

وبفقدان #خالد_بشارة تخسر مصر رجل ناجح تعلم منه مئات الشباب فنون الادارة بسبب سائق جاهل قد يكون مخدرا بسيارة بدون لوحات.
فقدنا من يصنع فرص ووظائف بسبب مجرم طليق.

رحيل #خالد_بشارة صادم و مؤلم لأبعد حد.
عرفته في إطار العمل في مصر وايطاليا وهولندا وغيرها، نموذجا مشرفا داخل وخارج الوطن، يتمنى كل شاب مصري أن يقتدي به، في نجاحه وتفوقه وحضوره الطاغي في كل المناصب التي تولاها
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