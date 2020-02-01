التعليم في أسبوع.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال ساعات.. كشف تفاصيل كتاب الدين المشترك المقرر تدريسه بالمدارس.. وإجراءات عاجلة لحماية الطلاب والمعلمين من الأمراض المعدية

فتح باب التقديم للطلاب والمعلمين للإلتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية بـ"ميت غمر"

"التعليم" تعقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الخاصة بالمحافظات

التعليم تحتفل بتنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية‎

وزير التعليم: نواصل جهودنا لتحسين أوضاع المعلمين مهنيًا واجتماعيًا وماديًا

بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة .. 2 فبراير

تعليمات أمنية عاجلة من التعليم لجميع المدارس









شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي على مدار الأسبوع ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري.

فمع بداية الاسبوع ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg



ونوهت وحدة المدارس المصرية اليابانية،إلى أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.





وخلال الأسبوع نفسه .. شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني لعام 2020، والذي نظمت وزارة البيئة فعالياته للمرة الأولى تحت شعار "التحول للأخضر ..طريق للاستدامة" بهدف رفع الوعى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على كافة المستويات.





وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه إنجى مشهور مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، إن الوزارة تعمل على نشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس، وعقد مسابقات توعوية لإعادة تدوير المخلفات، وغرس المفاهيم المتعلقة بالبيئة في عقول الأطفال لإدماجهم في خدمة بيئتهم، وانعكاسها إيجابيًا على سلوك الطالب داخل وخارج المدرسة، بالإضافة إلى إدخال المصطلحات البيئية المختلفة للمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي وربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي لدى الطلاب.





وأعرب شوقي، عن خالص تقديره للتعاون المثمر والبناء مع وزارة البيئة؛ لزيادة الوعى لدى الأطفال بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ثقافة ودور الطالب في المشاركة بالحفاظ على البيئة.





من جهتها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن وزارة التربية والتعليم شريك أساسي فى غرس مفاهيم وأخلاقيات وقيم الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إدخال المصطلحات البيئية بالمناهج الدراسية والتي تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتشمل عدة محاور منها نشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع بالمدارس، والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وكذلك مبادرات التدوير في مدارس المرحلة الثانوية، ومبادرة تنظيف نهر النيل.





وأشادت الوزيرة بالأعمال الفنية لطلاب المدارس والتي استخدموا فيها المخلفات البيئية، والتى تدل على أن أبناءنا لديهم قدرات تفوق التوقعات، مشيرة إلى أن الهدف من يوم البيئة الوطنى أن يصل مفهوم الاهتمام بالبيئة لجميع أفراد المجتمع بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.





وخلال الحفل، كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد الطلاب الفائزين بمسابقة أجمل لوحة فنية لإعادة تدوير المخلفات، كما تفقدت معرضًا للأعمال الفنية للطلاب.





لـ الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة توصي بعقد دورات تدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، للتدريب على احترام الآخر وتقبل الاختلاف وأساليب تعديل السلوك ووسائل التعليم الحديثة. كما شهد الاسبوع الجاري أيضًا ، إصدار توجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم





وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من التدريب، والتي تقام في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 5 مارس المقبل، تستهدف 3500 معلم/معلمة، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية تتم بالتعاون مع منظمة اليونسيف وجامعة عين شمس.





وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فوز الطالب طارق حسني السيد همام من مدرسة "الشهيد حسن كامل العسكرية" بمحافظة البحر الأحمر، بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والطالبة روان حامد عزت من مدرسة "المدرسة الفنية التجارية" بمحافظة الإسماعيلية بمنصب الأمين المساعد للاتحاد.





وعقدت الوزارة انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبريادة أحمد موسى رمضان مدير الاتحادات الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.





و نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، احتفالية تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذى تدور فعالياته هذا العام حول "الاتحادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين"، بمسرح المركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وحضر الاحتفالية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، ويسري ساويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وعدد من قيادات الوزارة.





وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها، وهي تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز في الأداء.





وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية في الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.





وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ في إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية والعملية الرياضية وغيرها من الأنشطة؛ بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.





وقال أحمد موسى، إن العملية الانتخابية يمارسها الطلاب على جميع المستويات بدءًا من الفصل، ومرورًا بالمدرسة والإدارة، والمديرية، ووصولًا إلى مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق فإننا نربي أبناءنا على ممارسة الديمقراطية الكاملة لما لها من آثار طيبة في نفوس الطلاب، وفي إعداد جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية وأداء الواجبات.





وخلال الحفل تم تنصيب الطالب طارق حسنى السيد همام بمدرسة «الشهيد حسن كامل العسكرية» من محافظة البحرالأحمر أمين للاتحاد، والطالبة روان حامد عزت ب «المدرسة الفنية التجارية» من محافظة الإسماعيلية بمنصب أمين مساعد الاتحاد.





كما تم تكريم المديريات المتميزة الفائزة في أنشطة الاتحادات الطلابية وهى: البحيرة بالمركز الأول، والدقهلية بالمركز الثاني، والإسكندرية بالمركز الثالث، ودمياط بالمركز الرابع، والسويس بالمركز الخامس.





وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريبات معلمى المدارس المصرية اليابانية على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو ، بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وزار السيد ماساكي نوكي السفير الياباني في القاهرة، صباح اليوم، تدريبات المعلمين برفقة الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.





وقال السفير الياباني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية لفتت انتباه الجميع كنموذج للتعاون اليابانى يحتذى به بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد" الذى عُقد في أغسطس الماضي.





وأضاف أن البداية كانت مع زيارة الرئيس السيسى لليابان في 2016 وإعجابه بما رآه فى مدرسة ابتدائية هناك ورغبته فى إدخال الأسلوب الياباني في التعليم بمصر، وبالفعل استجابت اليابان لهذه الرغبة وقامت بإيفاد العديد من الخبراء اليابانيين، كما يتم الآن العمل على إلحاق معلمين يابانيين من ذوى الخبرة بالمدارس المصرية اليابانية لدعم مديري تلك المدارس.





وأشار إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية؛ هي أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي 2.0 الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمى مهارات التواصل مع الآخرين، مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم.





ومن جهتها، قالت نيفين حمودة، إن المدارس المصرية اليابانية هى نموذج رائع للتعاون بين حضارتين؛ وأنها جزء من مشروع ضخم تتبناه الدولة لإعادة التعليم لريادته من جديد، مؤكدة على أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق كل من التربية والتعليم للطلاب، وأنها تؤمن أن المتدربين اليوم من معلمي ومديري ووكلاء المدارس على قدر من المسئولية وقادرين على تحقيق هدفنا.





جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت تدريب معلمي ومديري ووكلاء مدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو والإدارة المدرسية ومن المقرر أن يتلقى المتدربين فى الأيام المقبلة تدريبات أخرى تشمل تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لديهم.





وخلال هذا الأسبوع .. كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل مبادرة تدريس كتاب تربية دينية مشترك في المدارس المصرية ، في إطار جهود تطوير العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الفكرة لا تعني أننا سنلغي تدريس كتاب الدين الاسلامي والدين المسيحي مثلما اعتقد البعض .





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن فكرتنا أنه سيتم تأليف كتاب مشترك باسم التربية الدينية لتدريس (الأخلاق والمعاملات) ، إلى جانب تأليف كتاب آخر لكل دين سواء اسلامي او مسيحي لتدريس (العقائد والعبادات).





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الكتاب الأول المشترك سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلي للطالب ، أما الكتاب الثاني الذي سيتم تدريسه لكل دين على حدة ، فسيكون عبارة عن مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن هذا النظام سيطبق على تلاميذ النظام التعليمي الجديد فقط ، ابتداء من الصف الثالث الابتدائي العام القادم.





جدير بالذكر أنه تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير المناهج والعملية التعليمية في المرحلة المقبلة.





ومن أبرز هذه المبادرات التي تم طرحها مؤخرًا خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : مبادرة الدروس الالكترونية، ومبادرة لإعداد وتدريس كتاب تربية دينية مشترك، ومبادرة بدء إتاحة الشاشات الإلكترونية فى المرحلة الإعدادية.





كما تشمل المبادرات الجديدة ، مبادرة لزيادة الاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل مدارس المجوهرات، ومبادرة لإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.





وتشمل المبادرات الجديدة أيضا مبادرة لإقامة مدارس Two Point O بحيث تكون الوزارة منظم منهج مصرى بجودة مرتفعة .





و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تؤمن جدًا بأن المعلم هو أهم ركن من أركان العملية التعليمية .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اقتناعنا بهذا فقد شكلنا "اللجنة العليا للتدريب" لتنسيق كل أعمال الوزارة في التدريب، وهو عمل كبير يتم حاليًا للارتقاء بالمعلم المصري.





كما أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تواصل حاليًا جهودها لتحسين أوضاع المعلم اجتماعيًا وماديًا، وقال وزير التربية والتعليم: كلي ثقة في قدرة المعلم المصري على تطوير إمكانياته لأداء رسالته النبيلة في بناء الأجيال.





وخلال الاسبوع الجاري ... أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس توصي باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة ومرض الأنفلونزا بصفة خاصة خاصة مع برودة الجو.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أصدرت تعليمات لابد من الالتزام بتنفيذها وهذه التعليمات تتمثل في: الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بينك وبين الشخص المصاب بالانفلونزا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، والحفاظ على نظافة اليدين عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو بغسول اليدين الكحولي.





كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن وزارة الصحة أكدت على ضرورة قضاء اقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بالانفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيدا عند التعامل مع مريض الانفلونزا، والحرص على فتح نوافذ الأماكن المغلقة لتهويتها جيدا بقدر الإمكان، والمداومة على تنظيف الأسطح باستمرار، والامتناع عن تقبيل الآخرين إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالأنفلونزا.





كما تم التأكيد أيضًا على ضرورة بقاء مريض الانفلونزا في المنزل مع الراحة التامة، والإكثار من تناول الأطعمة المتوازنة.





وكان قد أثار فيروس «كورونا» المنتشر في الصين، الرعب في عدة بلاد حول العالم وليس الصين فقط، ورغم أنه تطور لفيروس الإنفلونزا، إلا أن عدم العثور على دواء لمواجهته هو السبب الرئيسي في هذه المخاوف العالمية منه، ويتوقف مدى الشفاء منه على عامل واحد فقط وهو الجهاز المناعي للشخص ومدى قدرته على مقاومة الأمراض.



