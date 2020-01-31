وزير المالية بندوة مستقبل وطن: الصناعة دمرت عمدا.. وعلينا الاستثمار في التنمية البشرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحدى الكبير لمصر هى النجاح فى ملف عودة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الصناعة فى مصر تم تدميرها عمدا، من أجل فتح الحدود امام الصناعات الخارجية ولكى نكون سوق مستهلك فقط وليس مصنع، وبالتالى السلع التى نأتى بها من الخارج تتسبب فى غلق مصانعنا وتضعف الجنيه مقابل الدولار.





وشدد "معيط"، خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى، والاستثمار فى التنمية البشرية، متابعا:" لو بأيدى لجعلت مجلس النواب لا يقبل الموازنة من وزير المالية بقيمة عجز أكبر من 5% ".





ولفت وزير المالية، إلى أن الكل ينظر إلى مصر بأنها النجم الساطع فى العالم التى نجحت فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والتى من بينها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأصبح المواطن يتحمل فى عملية القلب مبلغ لا بتحاوز 300 جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.