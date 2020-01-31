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فن

تريند الفن.. طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطهما.. هجوم جديد على نانسي عجرم

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:34 م
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:


حسم الطبيب فادي نصر الجدل حول الشائعات التي تلاحقه وتشير الى ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري التي تعد إحدى مرضاه، من خلال حوار مع الإعلامية بوسي شلبي.


حملة كبيرة واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد يوم واحد من طرح برومو كليبها الجديد "قلبي يا قلبي"، الذي تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب، أمس الأربعاء. 


روج الفنان أحمد العوضي لمسلسل " الإختيار" المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020، والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابى هشام عشماوي.


ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء، تفيد بانفصال الإعلامية وفاء الكيلاني، والفنان تيم الحسن.


التقي موقع صدى البلد الاخباري، بالفنان اللبناني جاد شويري خلال تواجده في القاهرة ليكشف في حوار مثير عن آرائه في الثورة اللبنانية وعن سبب هجومه على رواد سوشيال ميديا بسبب قضية نانسي عجرم وجديده الفني.
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