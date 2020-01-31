قبل الانتخابات.. سامح عاشور للمحامين: لا تنخدعوا بالكلام البراق

وجه سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، رسالة للمحامين خلال افتتاحه مؤتمر محامي بني سويف، مساء أمس قائلا: “نجحتم في الدفاع عن جداولكم وتنقيتها والحفاظ على مواردكم فلا تسمحوا لأحد أن يعود بالوضع لما كان عليه قبل ذلك.

وأضاف سامح عاشور: "لا تنخدعوا بالكلام البراق، وتساءلوا عن مواقف المرشحين من تنقية الجداول وقيد حملة الدبلومات، وراجعوا صور الوقفات الاحتجاجية أمام النقابة لغير المشتغلين وحملة الدبلومات لمعرفة من وقف ضد مصلحة المحامين، ولا تدعموه". وكرمت نقابة محامي بني سويف، أمس سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك على هامش افتتاحه مؤتمر محامي الفرعية الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وأهدى نقيب الفرعية نبيل حميدة، النقيب العام درع النقابة تقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة المحاماة والمحامين.

وحرص العديد من شباب المحامين، على التقاط الصور التذكارية مع النقيب العام عقب انتهاء فعاليات المؤتمر.