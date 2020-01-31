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أخبار العالم

إصابة عشرات الفلسطينيين في الأغوار ومواجهات بـ أريحا وكفر قدوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:43 م
إصابة عشرات الفلسطينيين
إصابة عشرات الفلسطينيين في الاغوار ومواجهات باريحا وكفر قدوم
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سمر صالح

أكدت وسائل الإعلام الفلسطينية بدء المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الجنوبي لمدينة اريحا وإشعال الإطارات.

 

وجرت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق بـ قلقيلية.

 

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء المواجهات مع الاحتلال بالأغوار.

 

وفى سياق منفصل أصيب، فجر اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية خلال مهاجمة قوات الاحتلال لآلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

 

وانتشرت عشرات من القوات الخاصة والضباط وقوات حرس الحدود في الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروج المصلين من مصلى باب الرحمة مكبرين اعترضت قوات الاحتلال طريقهم ومنعتهم من التوجه باتجاه سطح قبة الصخرة والمسجد القبلي، وخلال ذلك اعتدت على المصلين من النسوة الشبان بالدفع.

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