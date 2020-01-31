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رياضة

رسميا.. آرسنال يضم سيدريك سواريز من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:38 م
سيدريك سواريز
سيدريك سواريز
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محمد السعيد
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع سيدريك سواريز لاعب فريق ساوثهامبتون، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي " آرسنال" على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن سيدريك انضم إلى صفوف الجانرز لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ويعد سيدريك ثاني صفقات آرسنال الشتوية هذا الموسم، بعد التعاقد مع بابلو ماري لاعب فلامينجو البرازيلي.

وشارك سيدريك مع ساوثهامبتون  في 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وصنع مثله.

يذكر أن آرسنال يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 30 نقطة.
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