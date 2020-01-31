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أخبار البلد

اليوم.. رجائي عطية يترشح لمنافسة سامح عاشور على منصب نقيب المحامين

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:38 م
رجائي عطية
رجائي عطية
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يتقدم المحامى والفقيه القانوني، رجائي عطية، بأوراق ترشحه لمقعد نقيب المحامين ظهر اليوم الجمعة، بمقر نقابة المحامين.

وقال رجائي عطية فى رسالة عبر موقع فيسبوك: لا مجال للتساؤل لماذا أخوض انتخابات نقابة المحامين، ولكن السؤال الدقيق هو لماذا لا أخوض هذه الانتخابات وأنا معجون فى المحاماة من قمة رأسى لقدمى.

وأضاف رجائي عطية : حييت عمرى كله للمحاماة وفى المحاماة، وكل ما انجزته فى حياتى من ١٠٤ مؤلف والمقالات والأحاديث الصحفية والتليفزيونية هى ثمرة عملي بالمحاماة.


وقدم سامح عاشور نقيب المحامين، أمس الخميس، بأوراق ترشحه لانتخابات النقابة المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، وذلك عقب دقائق من فتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل. 


 وصرح "عاشور"، بأنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتي لمسها خلال لقاءاته المتعددة بهم، معربا عن أمله في تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية. 



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