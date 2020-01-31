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حوادث

جاره قتله لسرقة 1200 جنيه.. كشف غموض مقتل مسن في بني سويف

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من كشف غموض العثور على جثة مسن مقيد اليدين والقدمين داخل شقته بمساكن طه الساعي بمدينة ناصر ببني سويف.

كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغا من "حنان. إ. ذ" 52 عامًا، مُدرسة، مقيمة مركز ناصر  بمساكن طه الساعي، شارع جمال عبد الناصر بعثورها على والدها "إ. ذ. ع"، 75 عامًا، بالمعاش، جثة هامدة ومقيد اليدين والقدمين بكوفية، ولا توجد به إصابات ظاهرية، داخل شقته، فأمر بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية لضبط الجاني.

وبتكثيف التحريات البحث  تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هشام ٢٢  عاطل يرتبط بعلاقة جيرة مع الضحية، وتم سرقة ١٢٠٠ جنيه من المجني عليه، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، طمعا في سرقته.
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