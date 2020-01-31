لاستخدامه في الإنارة.. خبراء مصريون ينجحون في تصنيع أول محرك يعمل بدون وقود

أكد الإعلامي محمد غانم أن خبراء مصريين، قرروا تصنيع اختراع المهندس غازى الصابر العالم المصرى، الذي ابتكر أول محرك مصري يعمل بدون وقود بنسبة 100% وينتج طاقة عملاقة قادرة على إنارة المدن والمصانع والمشروعات الكبرى بدون استهلاك الكهرباء وبطاقة تشغيل تعمل مدى الحياة.





وقال غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس 2، إن المهندس المصرى غازى الصابر نجح في ابتكار أول جهاز هيدروليكى ذاتى الحركة يعمل بأنظمة الهيدروليك والكونترول، ويحقق فائض في الطاقة المنتجة تصل لـ 98% والـ 2% يستخدمها في استهلاك تشغيله، وينتج طاقة عملاقة بدون استهلاك الوقود او الكهرباء وهى قادرة على تشغيل المصانع والمدن العملاقة.





وأوضح غانم أن المستثمرين المصريين تواصلوا مع المهندس غازى الصابر، وأن عددا كبيرا من خبراء وأساتذة الطاقة في مصر تأكدوا من أهمية ابتكاره الذى سوف يقلب العالم بنتائجه، لافتًا إلى انه سيتم تصنيع الابتكار المصرى للاستفادة منه في مشروعات مصر القومية إلى جانب تصديره لكل أسواق العالم .