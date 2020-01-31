AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجى فى كأس السوبر الأفريقي.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:06 م
صدى البلد
Advertisements
ندى فكرى - ماجدة المهدى
أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، قائمة مباراة السوبر الإفريقي أمس الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رغم رفضه خوض المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان "الكاف"، أعلن إقامة مباراة السوبر يوم 14 فبراير المقبل بقطر الذي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية.

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي. 


أحمد نادر: أتمني فوز الزمالك برغم أدائه الضعيف في المباريات السابقة، وأتوقع تألق مصطفى محمد. 


خالد محمد: أتوقع فوز الزمالك لأنه بيلعب باسم مصر وأتوقع تألق شيكابالا، وأرى أن مستوى الزمالك جيد في المباريات.

 

وكريم وائل: أتوقع فوز الترجي بهدفين لأن مستوي الزمالك لم يكن جيدا في الفترة السابقة. 

 

رامي عادل: الزمالك سيفوز بهدفين مقابل لا شيء، وفرجاني ساسي سيحرز الهدفين.  

 

عمر هاني: رغم اني أهلاوي ولكن كل التوفيق للزمالك وأتوقع فوزه بهدفين وأري أن جميع اللاعبين سوف تتألق، أمام الترجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور : نواجه تعنتا من الكاف وسنلجأ للمحكمة الرياضية

المباراة بموعدها والبديل جاهز.. الكاف: ننتظر خطابا رسميا من الزمالك بالانسحاب من السوبر الأفريقي

نهضة بركان يصدم الكاف بسبب سوبر الزمالك والترجي.. تفاصيل

شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل

كاف يتحدى مرتضى منصور ويوقع عقد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا .. فيديو

ترشيحاتنا

سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

خلال ساعات.. توقف الواتساب على ملايين الهواتف فهل جهازك بينها؟

تفاصيل مصرع خالد بشارة المدير التنفيذي لأوراسكوم في الجيزة

هل انتحرت.. لغز البوست الأخير لـ الصحفية رحاب بدر

بيزوس سعيد الحظ.. ثروة مؤسس موقع أمازون تزداد 13 مليار دولار في دقائق

وفد من الزمالك يسافر المغرب لحسم مكان لقاء السوبر الأفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بـ 5 جنيهات.. مشاركة فعالة لـ سور الأزبكية في معرض الكتاب.. صور

بعد وفاة طفلة أسيوط.. 20 كارثة يسببها ختان الإناث