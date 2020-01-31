توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجى فى كأس السوبر الأفريقي.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي.
أحمد نادر: أتمني فوز الزمالك برغم أدائه الضعيف في المباريات السابقة، وأتوقع تألق مصطفى محمد.
خالد محمد: أتوقع فوز الزمالك
لأنه بيلعب باسم مصر وأتوقع تألق شيكابالا، وأرى أن مستوى الزمالك جيد في المباريات.
وكريم وائل: أتوقع فوز الترجي بهدفين لأن مستوي الزمالك لم يكن جيدا في الفترة السابقة.
رامي عادل: الزمالك سيفوز بهدفين مقابل لا شيء، وفرجاني ساسي سيحرز الهدفين.
عمر هاني: رغم اني أهلاوي ولكن كل التوفيق للزمالك وأتوقع فوزه بهدفين وأري أن جميع اللاعبين سوف تتألق، أمام الترجي.