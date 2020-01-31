توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجى فى كأس السوبر الأفريقي.. فيديو

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، قائمة مباراة السوبر الإفريقي أمس الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رغم رفضه خوض المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة.





كان "الكاف"، أعلن إقامة مباراة السوبر يوم 14 فبراير المقبل بقطر الذي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية.





رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي.





أحمد نادر: أتمني فوز الزمالك برغم أدائه الضعيف في المباريات السابقة، وأتوقع تألق مصطفى محمد.





خالد محمد: أتوقع فوز الزمالك لأنه بيلعب باسم مصر وأتوقع تألق شيكابالا، وأرى أن مستوى الزمالك جيد في المباريات.

وكريم وائل: أتوقع فوز الترجي بهدفين لأن مستوي الزمالك لم يكن جيدا في الفترة السابقة.

رامي عادل: الزمالك سيفوز بهدفين مقابل لا شيء، وفرجاني ساسي سيحرز الهدفين.

عمر هاني: رغم اني أهلاوي ولكن كل التوفيق للزمالك وأتوقع فوزه بهدفين وأري أن جميع اللاعبين سوف تتألق، أمام الترجي.