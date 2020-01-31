سباق بين عنزة وكلب على منصب عمدة مدينة أمريكية

تخوض العنزة لينكولن والكلب البوليسي ويدعى سامي سباقا للحصول على لقب عمدة فخري لمدينة فار- هايوان بولاية فيرمونت الأمريكية.









ووفقا لموقع NBC News، فإن العنزة لينكولن قد تم ترشيحها لخوض هذا السباق من قبل معلم وجعلها تترشح نيابة عن حفيده صاحب الأربعة أعوام، لتحفيز الأطفال على المشاركة في إدارة المدينة من خلال مناصب شرفية.





فازت لينكولن بهذا اللقب العام الماضي، بعد إعادة انتخابها كعمدة الحيوانات الأليفة لجمع الأموال لإعادة تجديد ملعب مجتمعي وإشراك الأطفال في الحياة المدنية.





واشتهرت العنزة لينكولن بالمشاركة في الفعاليات الخيرية، وتم تنصيبها كمدير لمؤسسة المتنزهات، ومدن ألعاب الأطفال، وتم ابتكار هذه المسابقة الشرفية لتشجيع الأطفال في الأعمال الخيرية.

بعد التفشي المتزايد لـ كورونا.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية لـ حالة الطوارئ الصحية؟

ورشح الأطفال للمشاركة في الانتخابات 16 حيوانا أشهرهم سامي ولينكولن، ويتوجب على كل طفل دفع 1 دولار لمشاكرة الحيوان الأليف الخاص به في الانتخابات، ويتم دفع هذه الأموال في أعمال خيرية.



وتجري الانتخابات في 3 مارس، حيث يدفع الأشخاص دولارًا واحدًا للتصويت، وقد تم إعداد صفحة GoFundMe لجمع المزيد من الأموال للملعب، وفي العام الماضي، تم جمع 200 دولار من السباق ، بالإضافة إلى التبرعات الأخرى التي وصلت إلى 80 ألف دولار.







