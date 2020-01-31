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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات مع أولاده الثلاثة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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منار نور
شارك محمد بركات، مدير المنتخب المصري ولاعب الأهلى السابق، صورة جديدة تجمعه مع عائلته، على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد بركات في الصورة برفقة أولاده الـ3 والتي نالت إعجاب متابعيه.

ودائما يقضى محمد بركات أوقات إجازته مع عائلته الذي يحرص على نشر صور تجمعه معهم بصمة دائما، مع غلق خاصية التعليقات على الصور.

ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

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