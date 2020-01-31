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أخبار العالم

بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:59 م
فلاديمير بوتين وأنجيلا
فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيًا الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى تسوية النزاعات في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

وواصلت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة ضد خطة السلام الأمريكية.

وأوضحت البعثة، في بيان، اليوم الجمعة، أن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، الذي أكد أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعلى قاعدة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.



واجتمع الوزير منصور أيضا مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن والمكونة من 7 أعضاء (تونس، وفيتنام، وإندونيسيا، وجنوب افريقيا، والنيجر، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وجمهورية الدومينيكان) في إطار التحضير لزيارة الرئيس إلى الأمم المتحدة، وأكدوا مواقفهم الثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت إيران، وكوبا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، والعراق، وفنزويلا، وتونس، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، واليمن، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وليسوتو، وأنجولا، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى مواقفهم الراسخة لجهة دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها تجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
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