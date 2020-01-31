AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. أقدم صرماتي في العمرانية: تصليح الأحذية متعة الحياة

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:21 م
أقدم جزماتي
أقدم جزماتي
Advertisements
محمد هانى - محمد ابو النور
عم فكري ذو الوجة البشوش والابتسامة الممزوجة بأمل الشباب وحكمة الشيوخ، هو الملجأ الأول لأهالي العمرانية لما يمتلكه من خبرة في إصلاح أي حذاء وتصنيع الأحذية بموديلات من ابتكاره. 

فكري قال لـ صدى البلد: بدأت المهنة منذ إن كنت في الصف الرابع الابتدائي في فترة الأربعينيات، كنت أهرب من المدرسة وأذهب لأحد الخواجات الذين يعملون في تصليح وصناعة الأحذية لأتعلم منه الصنعة، لأنني أرى أنها ممتعة في الحياة". 

وأضاف: "قررت أن أترك المدرسة لكي أتفرغ لهوايتي المفضلة، وعملت ليل نهار حتى استطعت شراء محل صغير وكان عمري 17 عاما".

ويرى أن شهرته لم تأت من فراغ حيث أنه يواكب العصر بتصميم موديلات شبابية، وتابع ضاحكا: "لو كنت فضلت زي ما انا ومشتغلتش علي الموضة كان زماني قاعد في البيت من زمان".

شاهد الفيديو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صغير السن ولكن تجبره الظروف يكون رب منزل.. فيديو

محبة وتسامح.. آيات القرآن الكريم تجاور صور العذراء في محل لتصليح الأحذية ..شاهد

شاهد على لقب الكونفيدرالية.. باملاك تيسيما حكما لمباراة الزمالك وزيسكو

إبراهيم عمران يكتب: تطوير التعليم فى مصر.. كيف؟ ومتى؟

فصل طفل عمره 5 سنوات بعد ضربه هيئة التدريس

حقيقة حصول المرأة على ثواب الصلاة والصوم في فترة الحيض.. علي جمعة يوضح

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 -1-2020.. فيديو

الهلال يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

عزاء الصحفية رحاب بدر في مسجد ثكنات المعادي.. غدا

وفد من الزمالك يسافر المغرب لحسم مكان لقاء السوبر الأفريقي

أخبار الرياضة.. أحمد عيد عبدالملك يسخر من مرتضى منصور.. إنبي يصدم الأهلي

أجبرتها على المغادرة..فرقاطة يونانية تتصدى لسفينة تركية في البحر المتوسط.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بـ 5 جنيهات.. مشاركة فعالة لـ سور الأزبكية في معرض الكتاب.. صور

بعد وفاة طفلة أسيوط.. 20 كارثة يسببها ختان الإناث