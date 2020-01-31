شاهد.. أقدم صرماتي في العمرانية: تصليح الأحذية متعة الحياة

عم فكري ذو الوجة البشوش والابتسامة الممزوجة بأمل الشباب وحكمة الشيوخ، هو الملجأ الأول لأهالي العمرانية لما يمتلكه من خبرة في إصلاح أي حذاء وتصنيع الأحذية بموديلات من ابتكاره.





فكري قال لـ صدى البلد: بدأت المهنة منذ إن كنت في الصف الرابع الابتدائي في فترة الأربعينيات، كنت أهرب من المدرسة وأذهب لأحد الخواجات الذين يعملون في تصليح وصناعة الأحذية لأتعلم منه الصنعة، لأنني أرى أنها ممتعة في الحياة".





وأضاف: "قررت أن أترك المدرسة لكي أتفرغ لهوايتي المفضلة، وعملت ليل نهار حتى استطعت شراء محل صغير وكان عمري 17 عاما".





ويرى أن شهرته لم تأت من فراغ حيث أنه يواكب العصر بتصميم موديلات شبابية، وتابع ضاحكا: "لو كنت فضلت زي ما انا ومشتغلتش علي الموضة كان زماني قاعد في البيت من زمان".





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