جامعة القاهرة في أسبوع.. أبرز التعليقات حول قرار حظر النقاب.. وتوزيع تذاكر مجانية للطلاب بمعرض الكتاب

وتابعت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن المهرجان يقوم علي مجموعة من المسابقات الخاصة بفرق الجوالة والكشافة، فضلا عن مجموعة من المسابقات الدينية والبحثية.

في صدد ذلك أشارت، إلي أن كلية الآداب حصدت عددا كبيرا من البطولات والدروع خلال المهرجانات، مؤكدا أنهم حصلوا علي المركز الأول الخاص بمسابقة الجوالة خلال العام الماضي، ودرع في العام السابق لها.

واضافت، أن ذلك التنظيم الرائع للمهرجان والنجاحات التي يحققها فريق الجواله كان بفضل "خالد محمود خليل" مدير إدارة الجوالة ومدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب "حسن سعدة"، بالتعاون مع إدارة الجامعة المتمثلة في الدكتور "هبة نوح"، نائب رئيس الجامعة للشئون التعليم والطلاب والدكتور "محمد عثمان الخشت" رئيس الجامعة.

وأعلن الدكتور "محمد عثمان الخشت" رئيس جامعة القاهرة، عن الخريطة الأنشطة المقدمة للطلاب لجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكدا على أهميتها في دعم الجانب التعليمي والثقافي للطلاب.

وأكد الدكتور "الخشت" عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الأنشطة الجامعية تتنوع بشكل كبير ما بين "الرياضة، الفن والثقافة"، لافتا إلي مسابقة ريادة الأعمال التي تم إقرارها علي كافة الكليات المختلفة، معلنا عن جائزة تصل لـ10 إلى 20 ألف جنية للفائز بتلك المسابقة، فضلا عن شهادة تقدير تمثل ملكية فكرية للفائز على مشروعه، والتي ستم تسليمها في أحتفال كبير تنظمه الجامعة.

كما أعلنت الجامعة عن تنظيم فوج لمدينتي الأقصر وأسوان خلال 24 يناير -30 يناير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي سيضم حوالي 50 طالبا.

وتقوم الجامعة علي تنظيم عدد من المعسكرات التدريبية للمشاركة في دوري الجامعات، في عدد من الألعاب الرياضية مثل "المصارعة، رفع الأثقال، كرة السلة والكرة الطائرة.

فضلا عن إعداد عدد من ورش العمل الخاصة بالجلسات الموسيقية والشعر، بالإضافة لورش خاصة بالتصوير وفنون النحت.

ويتوصل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مسابقة ابداع 8 للإنشاد الديني، والملتقى الأول للوافدين الذي تنظمه جامعة القاهرة في جامعة السويس في 1-4 فبراير، بالإضافة لـ للمشاركة في أسبوع الفتيات في جامعة الفيوم.

كما أعلن اتحاد طلاب كلية الأثار بـ جامعة القاهرة، عن التعاون المشترك مع متحف قصر الأمير "محمد علي" خلال إجازة الصيف، للتعليم الطلاب تفاصيل المعرض وطرق التعامل مع الزوار.

وأشار اتحاد طلاب "أثار"، إلى أن التدريب سيسبدا من 26 يناير حتي 9 فبراير المقبل.









زار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووفد مرافق له من النواب والعمداء، مديرية أمن الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية 68.

وكان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير، لقطاع أمن الجيزة، واللواء رمزي البسيوني نائب مدير الأمن وحكمدار الجيزة، واللواء محمود الشبيلي مدير مباحث الجيزة، والقيادات الشرطية بمحافظة الجيزة.









زار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووفد مرافق له من النواب والعمداء، مديرية أمن الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية 68.

وكان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير، لقطاع أمن الجيزة، واللواء رمزي البسيوني نائب مدير الأمن وحكمدار الجيزة، واللواء محمود الشبيلي مدير مباحث الجيزة، والقيادات الشرطية بمحافظة الجيزة.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، وأسرة الجامعة، التهنئة لوزارة الداخلية المصرية، بمناسبة عيد الشرطة 68، مؤكدًا اعتزاز المصريين برجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجميع لا ينسى دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر ضد المحتل الأجنبي، وتضحيات رجالها وشهدائها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر يدًا بيد مع الجيش المصري العتيد.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد حضر احتفالية عيد الشرطة، يوم الخميس الماضي 23 يناير، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور السيد رئيس الجمهورية، ومشاركة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.









أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، احترامه لاحكام القضاء المصري العريق؛ وذلك فى أول تعليق على حظر ارتداء النقاب.

معتبرا أن هذا الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الاكاديمية ، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمن نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.

وقال رئيس جامعة القاهرة فى بيان له أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك ان التدريس يستلزم التواصل .

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى انه علاوة على ذلك ان النقاب ليس فرضا دينيا ، بل ان من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه . ولو كان الوجه عورة لما امر الدين بإظهاره عند اداء هذه العبادات.

واختتم رئيس جامعة القاهرة تصريحاته قائلا : قال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم).

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

وأشارت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».

وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

واوضحت المحكمة أن القانون ألزمهم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.









أعلن اتحاد الطلاب ب جامعة القاهرة عن دعمهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتحفيز الشباب علي زيارتة.

في صدد ذلك أعلن الاتحاد عن توزعهم تذاكر مجانية علي الطلاب لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.