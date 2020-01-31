بعد فضيحة الطحينة.. فصل ضابط إسرائيلي من مخابرات الاحتلال العسكرية

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن قيادة الجيش الإسرائيلي، قررت فصل ضابط كبير، برتبة مقدم، بشعبة الاستخبارات "أمان" على خلفية فضيحة "الطحينة".

وذكرت القناة الثانية، أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، قرر صباح اليوم، فصل الضابط المسئول عن إرسال عميل خاص من الوحدة الخاصة 504 بشعبة أمان، إلى المناطق الفلسطينية، لإحضار علبة طحينية، قبل شهرين.

ولفتت القناة، في تقرير سابق لها، إلى أن الجيش الإسرائيلي، أجرى تحقيقات مع ضابط كبير بشعبة الاستخبارات، بعد الكشف عن قيامه بإرسال عميل خاص إلى المناطق الفلسطينية بالضفة، لإحضار علبة طحينة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس الأركان كوخافي، قرر كذلك، توبيخ ضابط آخر، وحبس ضابط ثالث، من الذين شاركوا بهذه الفضيحة، التي اشتهرت بوسائل الإعلام، باسم "فضيحة الطحينية".