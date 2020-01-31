يصيب 100 ألف خلال الربيع.. توقعات بتوغل كورونا في العالم.. فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرا عن انتشار فيروس كورونا في بلاد العالم الذي انتشر منذ أيام قليلة ببلدة ووهان الصينية واصاب عدد كبير من الصينيين وتسلل إلى خارج البلاد.
وأوضح التقرير أن وباء كورونا المميت اجتاح 22 دولة مسجلا أكثر من 100 إصابة آخرها في ايطاليا والهند مما أثار قلقا دوليا وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ.
وأشار التقرير إلي توقع مراكز بحث علمية أن يطال الفيروس نحو 20 ألف شخص خلال ال10 أيام المقبلة فيما يبلغ ذروة انتشاره في الربيع ليطال نحو 100 ألف شخص.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.