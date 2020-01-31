يصيب 100 ألف خلال الربيع.. توقعات بتوغل كورونا في العالم.. فيديو





قلقا دوليا وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ. وأوضح التقرير أن وباء كورونا المميت اجتاح 22 دولة مسجلا أكثر من 100 إصابة آخرها في ايطاليا والهند مما أثاروأعلنتالطوارئ.









وأشار التقرير إلي توقع مراكز بحث علمية أن يطال الفيروس نحو 20 ألف شخص خلال ال10 أيام المقبلة فيما يبلغ ذروة انتشاره في الربيع ليطال نحو 100 ألف شخص.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.