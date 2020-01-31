قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على الصحفيين.. فيديو

كانت قوات الإحتلال الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى فجر اليوم واعتدت على المصلين.





وأكدت وسائل إعلام أن عشرات الجنود المدججين بالسلاح حاصروا مئات من المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان، كما هاجموا المصلين.





كما حرق مستوطنون مسجدا في بيت صفافا شرفات بالقدس فجر اليوم الجمعة وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب.





إلى ذلك شنت القوات الإسرائيلية خلال الليل حملة اعتقالات واسعة في القدس.