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ثقافة

أهالي النوبة يشعلون الأجواء في معرض الكتاب.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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رنا اشرف - مريم عزت - ابانوب نبيل

من أبرز الأنشطة الخاصة بمعرض الكتاب هذا العام وجود خيمة تمثل أهل حلايب وشلاتين والنوبة وتنقل التراث الخاص بهم وسط عزف للموسيقى ورقص من جانب الجمهور والتقاط الصور معهم فى خيمتهم.


أجرت عدسة "صدى البلد" حوارا مع أهل حلايب وشلاتين، قال على عمر المسئول عن الخيمة بالمعرض إن العديد من الزوار يأتون للخيمة دائما لمعرفة تراث حلايب وشلاتين.


وأضاف أنهم يقدمون أغاني وموسيقى خاصة بهم من التراث، بالإضافة إلى تقديم المشروب المميز لزوار المعرض. 


وتابع أن الهدف من الخيمة تعريف الجنسيات الأخرى بثقافة مصر وحضارتها وعرض تراثهم الخاص بهم، بالإضافة إلى توافر العديد من الأنشطة الأخرى الخاصة بهم.

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