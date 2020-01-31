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محافظات

بعد تجيهزها.. تعرف على موعد افتتاح مستشفى نخل بشمال سيناء

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:40 م
مستشفى نخل بشمال
مستشفى نخل بشمال سيناء
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احمد صالح
أعلن سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، بشمال سيناء، أنه يجري التجهيز للافتتاح الرسمي لمستشفى نخل المركزى، في إطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء يوم ٢٥ أبريل ٢٠٢٠.

ونوه فرج إلى أن مستشفى نخل المركزى الجديد تعد أحدث الصروح الطبية فى محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أنها تقدم خدماتها للأهالي فى مركزى الحسنة ونخل، والمسافرين على الطريق الدولى النفق نويبع، من السائحين والحجاج والمعتمرين، وتغطى حوادث السير على الطرق بالمحافظة. 

وأشار إلى أنه تم تجهيزها بطواقم فنية وطبية عالية من نوعها،وتكليف أطباء فى جميع التخصصات الطبية من العاملين بالمحافظة، وفريق أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة والقوافل الطبية وأطباء الجامعة.

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ويتكون المستشفى من مبنى مجهز بطاقة 15 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرا بالقسم الداخلى، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم النساء والتوليد، وقسم الغسيل الكلوى، و15 عيادة خارجية.

وتقع نخل فى نطاق الجزء الأوسط الجنوبى من محافظة شمال سيناء، وتعتبر مدينة نخل وفقا لبيانات مجلس المدينة الرسمية حلقة ربط شمال سيناء وجنوبها وتبعد عن العريش 156 كم، وعن السويس 127 كم، وعن نويبع 208 كم.
بعد تجيهزها.. تعرف على موعد افتتاح مستشفى نخل بشمال سيناء
بعد تجيهزها.. تعرف على موعد افتتاح مستشفى نخل بشمال سيناء
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