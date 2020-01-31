بعد تجيهزها.. تعرف على موعد افتتاح مستشفى نخل بشمال سيناء

أمطار خفيفة على عدة مناطق في شمال سيناء وتوقعات بكثافتها مساء

ويتكون المستشفى من مبنى مجهز بطاقة 15 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرا بالقسم الداخلى، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم النساء والتوليد، وقسم الغسيل الكلوى، و15 عيادة خارجية.



وتقع نخل فى نطاق الجزء الأوسط الجنوبى من محافظة شمال سيناء، وتعتبر مدينة نخل وفقا لبيانات مجلس المدينة الرسمية حلقة ربط شمال سيناء وجنوبها وتبعد عن العريش 156 كم، وعن السويس 127 كم، وعن نويبع 208 كم. ويتكون المستشفى من مبنى مجهز بطاقة 15 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرا بالقسم الداخلى، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم النساء والتوليد، وقسم الغسيل الكلوى، و15 عيادة خارجية.وتقع نخل فى نطاق الجزء الأوسط الجنوبى من محافظة شمال سيناء، وتعتبر مدينة نخل وفقا لبيانات مجلس المدينة الرسمية حلقة ربط شمال سيناء وجنوبها وتبعد عن العريش 156 كم، وعن السويس 127 كم، وعن نويبع 208 كم.

أعلن سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، بشمال سيناء، أنه يجري التجهيز للافتتاح الرسمي لمستشفى نخل المركزى، في إطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء يوم ٢٥ أبريل ٢٠٢٠.ونوه فرج إلى أن مستشفى نخل المركزى الجديد تعد أحدث الصروح الطبية فى محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أنها تقدم خدماتها للأهالي فى مركزى الحسنة ونخل، والمسافرين على الطريق الدولى النفق نويبع، من السائحين والحجاج والمعتمرين، وتغطى حوادث السير على الطرق بالمحافظة.وأشار إلى أنه تم تجهيزها بطواقم فنية وطبية عالية من نوعها،وتكليف أطباء فى جميع التخصصات الطبية من العاملين بالمحافظة، وفريق أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة والقوافل الطبية وأطباء الجامعة.اقرأ أيضا: