صحة أسوان ترفع درجة الاستعداد بعد انتشار فيروس كورونا في عدة دول

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المتواصلة ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية .





وعقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الإدارة إجتماعًا تدريبيًا للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات.





ويأتى ذلك فى إطار متابعة مديرية الشئون الصحية بأسوان، برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفى مدير المديرية لأبرز المستجدات فى الشأن الصحي ، وخاصة بعد انتشار فيروس "كورونا" فى عدة دول خارجية.





وتناول الاجتماع التعريف بأعراض إشتباه "كورونا"، وكيفية التعامل معه , وأهمية الإبلاغ الفورى عن أى حالة إشتباه حيث جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة لبنى فهمى مسئول ترصد الأمراض المعدية بالمديرية.





وتقوم مديرية الشئون الصحية بالتوازى بالسعى المتواصل للرفع من مستوى الكوادر الطبية من خلال سلسلة الإجتماعات التدريبية المختلفة، والتى تهدف إلى مواجهة الأمراض ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .