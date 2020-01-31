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تعليم

25 جامعة تشارك فى كرنفال أجمل سيارة فى مهرجان أسبوع فتيات الجامعات

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تنطلق بعد قليل أولى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية في الفيوم  حيث يبدأ فى الثالثة من عصر اليوم سباق كرنفال السيارات  الذى يشترك به 25 جامعة مصرية ب 25 سيارة لاختيار أجمل سيارة  فى الكرنفال الذي يبدأ من جامعة الفيوم وينتهى فى ميدان قارون.


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وصرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تنظم اسبوع شباب الفتيات علي مستوي الجامعات المصرية  بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة والمقرر انطلاقه السبت المقبل الخامسة مساء باستاد الفيوم الرياضي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد ورؤساء الجامعات المصرية ولفيف من القيادات والشخصيات العامة في مختلف المجالات.


وأضاف شديد أن أسبوع الفتيات يأتي علي قدر عال من الأهمية حيث يمثل في الأساس نقطة رئيسية في التقاء الثقافات وتبادل الأفكار والحوارات بين فتيات مصر الجليلات اللائي يمثلن ركنا رصينا في بناء المجتمع والأسرة المصرية وتولي جامعة الفيوم بهن اهتماما خاصا بوصفهن أمهات وقائدات المستقبل.


ويشير رئيس الجامعة إلي أن جامعة الفيوم أقامت استعدادات كبيرة لاستقبال الحدث الكبير حيث تمتلك الجامعة مقومات مميزة علي كل المستويات، وباتت تحجز مكانا مرموقا بين الجامعات المصرية والإقليمية.


ويعد أسبوع فتيات الجامعات أحد أكبر النشاطات التي تنظمها وزارة التعليم حيث يأتي في المرتبة الثانية كأكبر نشاط علي مستوي الجامعات المصرية، وأنه لأمر مميز أن تستضيفه جامعة الفيوم.

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