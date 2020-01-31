مؤسس المخابرات القطرية: تميم ونظامه يواصلان انتهاكاتهما لأبناء الشعب.. فيديو

أكد اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية رئيس الجمعية العربية للدراسات الإستراتيجية، أن القبائل العربية كانت منتشرة ومتداخلة في الوطن العربي قبل عام 1937، مؤكدا أنه ليس هناك حدود سياسية خلال هذه الفترة وكانت قبيلة الغفران والمروة متواجدة بشرق الجزيرة العربية من ضمنها قطر والبحرين والإمارات والكويت.
وأضاف منصور خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه لم يكن هناك دولة باسم قطر قبل عام 1937، مشيرا إلى أنه كان هناك بما يسمى مشيخة البحرين وهى تشمل جزيرة البحرين وشبه جزيرة قطر.
وتابع مؤسس المخابرات القطرية أن قبيلة المرة والغفران كانت موجودة وعددها أكثر من عشرة آلاف مواطن وهم أكبر قبيلة في قطر عددا، مؤكدا أنه منذ انقلاب تميم على والده حدثت مشاكل بمنتهى الغرابة وخالية من التعقل والاتزان والهدف منها انتزاع قطر من الأمة العربية وتصبح مختلفة عن تلك الدول.
وأشار مؤسس المخابرات القطرية، إلى أن كل الحرس الخاص بالشيخ خليفة كانوا من قبيلة الغفران والمرة فكانوا مكرمين خلال تلك الفترة ولكن بعد انقلاب الابن على والده ترتب عليه اعتقال عدد من الضباط المنتسبين لهذه القبيلة ومحاكمات سريعة بلا محامين أو أدلة.
وقال مؤسس المخابرات القطرية إن تميم ونظامه يواصلون انتهاكاتهم لأبناء الشعب القطري والمعارضين لهم، منوهًا بأن نشأة دولة قطر تشبه طريقة استنزاف إسرائيل للأراضي الفلسطينية.