نواب دمياط: 100 مليون جنيه دعم لمشروعات المحافظة

صرحت البرلمانية ايفلين متى عضو البرلمان عن محافظة دمياط بأنه تم عقد اجتماع الهيئة البرلمانية لمحافظة دمياط أمس، بمجلس النواب وبعده تم اللقاء مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.





وكان نتيجة اللقاء خيرا بدمياط وشعبها حيث تم إقرار 100 مليون من الدعم الإضافي لوزارة الإدارة المحلية لرصف الطرق واختيار الأكثر احتياجات لإرضاء أهل دمياط.





وأشارت متى إلى أنه تم إعادة فحص أوراق ال ١٧ فدان بشطا(١) وتخصيصها للإسكان الاجتماعي دون غيره وسوف يتم اعتماد قرار مع وزيرة الصناعة لدعم الورش الصغيرة المتناهية الصغر بقروض لادارة عجلة صناعة الأثاث وكذلك فتح معرض دائم بالقاهرة لأبناء دمياط طوال العام من أصحاب الورش الصغيرة.





وأضافت متى، أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة لبحث حال بحيرة المنزلة والمزارع السمكية وتسعير إيجار الفدان طبقا لحالة

والوقوف على أسباب تلوث المياه من الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات والتنمية الحقيقية للمزارع من قبل منظومة جديدة تابعة لمجلس الوزراء وكذلك تم الحصول علي قرار بتشكيل الأراضي المملوكة للأوقاف بأخرى لإنشاء خدمات عامة (مدارس ،مراكز شباب ، أندية ،..وغيرهم.





وأوضحت متى أنة الموافقة على قرار مجلس الوزراء بإرجاء تحصيل التأمينات المتأخرة والفوائد حتى قيام الصناعة بالمشاريع المتوقفة وبالنسبة للصحة سيتم إرسال لجنة تقصي حقائق لمستشفى الزرقا المركزي، مستشفى فارسكور المركزي المستشفى للطوارئ والمركزي بكفر سعد.



