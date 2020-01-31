لحل المشكلات.. الزراعة تطمئن على محصول القمح في القليوبية والشرقية

قام الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث النباتات، بتفقد بعض زراعات القمح بقرى مراكز قليوب - طوخ - بنها - بندر بنها بمحافظة القليوبية وكذلك قري مراكز منيا القمح - الزقازيق - القنايات - ديرب نجم بمحافظة الشرقيه.





ويقول أشرف خليل، ان النباتات في مرحلة السنابل(الثمار) وان حالة النباتات جيده وتم توعيه مزارعى القمح بتلك القرى بضروره الفحص الدوري للتعرف على اهم الأمراض خلال هذه المرحلة من عمر النبات والتأكيد على أنه في حاله ظهور اي إصابة يتم الابلاغ عنها فورًا.





ورافق مدير معهد أمراض النبات خلال الجولة وفد مشترك من المعهد ومديرية الزراعة والإرشاد يتكون من د دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح وبعض الباحثين بالقسم وبحضور مدير عام الإرشاد واخصائي محاصيل الحبوب بالقليوبيه والدكتور عبدالله سويلم رئيس الحمله القومية لمحصول القمح بمحافظه الشرقيه والدكتوره منال دشيش مدير محطه البحوث الزراعية بكفر الحمام بالشرقيه وتضمن المرور أيضا زياره المحطه للاطمئنان على برنامج قسم بحوث أمراض القمح وبرنامج الاكثارات بالمحطه.





وفي سياق متصل أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعليمات مشددة لمديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة التواجد الميداني في الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والارشادات الدورية التي تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التي تواجه المزراعيين على أرض الواقع.



