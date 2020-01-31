AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سر المعطف الأسود.. صحفية اتهمت ترامب باغتصابها تطلب عينة من حمضه النووي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:11 م
إي جين كارول تتهم
إي جين كارول تتهم ترامب باغتصابها
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن فريق محامي الكاتبة الصحفية إي جين كارول، التي اتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتصابها في التسعينيات، طلب عينة من حمضه النووي لمطابقتها مع عينة أخرى على ملابس ارتداها عند لقائهما.

ورفعت كارول دعوى تشهير ضد ترامب في نوفمبر الماضي، بعدما أنكر اتهاماتها، وقام محاميها بإجراء اختبار لعينة من حمض نووي وجدت على معطف صوفي أسود لها، وأثبت المعمل أن العينة تحتوي على 4 أحماض نووية، واحد منها على الأقل يخص رجلًا.



واتهمت كارول الصيف الماضي ترامب باغتصابها داخل غرفة تبديل ملابس بمتجر فاخر في مانهاتن منتصف التسعينيات.

ونشرت كارول في يونيو الماضي مقالًا أتبعته بإصدار كتاب روت فيه واقعة الاغتصاب المزعومة، موضحة أنها التقت ترامب مصادفة في متجر ملابس وتبادلا بعض العبارات قبل أن يقتادها عنوة إلى غرفة تبديل الملابس ويغتصبها، بينما حاولت هي مقاومته ونجحت بالنهاية في الفرار.

وقالت كارول إنها تحتفظ بمعطفها الصوفي الأسود معلقًا في منزلها ولم ترتديه أو تغسله منذ تلك الواقعة سوى مرة واحدة لتُلتقط لها صورة به لنشرها في مجلة.

ومن جانبه، اتهم ترامب كارول باختلاق أكاذيب لتحقيق مبيعات عالية لكتابها، مؤكدًا أنه لم يلتق بها في حياته، بالرغم من أن صورة فوتوغرافية جمعتهما معًا - وكل منهما مع زوجه - تعود إلى عام 1987.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصلحة تحكم.. ترامب يتدخل في قضية بنك خلق لطمأنة أردوغان

سيدة المعاطف.. استوحي استايل الجاكيت الشتوي من أناقة ميلانيا ترامب

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019

اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل

اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب.. محامي: القانون يضرب بيد من حديد ومصر غير مصنفة الأولى فى حالات الاغتصاب والتحرش اللفظي هو الأكثر شيوعًا

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل

ترشيحاتنا

للحد من الهجرة.. رياح عاتية تدمر أجزاء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك.. فيديو

تفاصيل مصرع خالد بشارة المدير التنفيذي لأوراسكوم في الجيزة

حقيقة إصابة عدد من أبناء الجالية المصرية بالصين بعدوى فيروس كورونا

الهلال يستعين بـ الشباب لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

شاهد.. تركيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية قرب طرابلس

بسبب كورونا.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بـ 5 جنيهات.. مشاركة فعالة لـ سور الأزبكية في معرض الكتاب.. صور

بعد وفاة طفلة أسيوط.. 20 كارثة يسببها ختان الإناث