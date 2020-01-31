سر المعطف الأسود.. صحفية اتهمت ترامب باغتصابها تطلب عينة من حمضه النووي

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن فريق محامي الكاتبة الصحفية إي جين كارول، التي اتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتصابها في التسعينيات، طلب عينة من حمضه النووي لمطابقتها مع عينة أخرى على ملابس ارتداها عند لقائهما.





ورفعت كارول دعوى تشهير ضد ترامب في نوفمبر الماضي، بعدما أنكر اتهاماتها، وقام محاميها بإجراء اختبار لعينة من حمض نووي وجدت على معطف صوفي أسود لها، وأثبت المعمل أن العينة تحتوي على 4 أحماض نووية، واحد منها على الأقل يخص رجلًا.













واتهمت كارول الصيف الماضي ترامب باغتصابها داخل غرفة تبديل ملابس بمتجر فاخر في مانهاتن منتصف التسعينيات.





ونشرت كارول في يونيو الماضي مقالًا أتبعته بإصدار كتاب روت فيه واقعة الاغتصاب المزعومة، موضحة أنها التقت ترامب مصادفة في متجر ملابس وتبادلا بعض العبارات قبل أن يقتادها عنوة إلى غرفة تبديل الملابس ويغتصبها، بينما حاولت هي مقاومته ونجحت بالنهاية في الفرار.





وقالت كارول إنها تحتفظ بمعطفها الصوفي الأسود معلقًا في منزلها ولم ترتديه أو تغسله منذ تلك الواقعة سوى مرة واحدة لتُلتقط لها صورة به لنشرها في مجلة.





ومن جانبه، اتهم ترامب كارول باختلاق أكاذيب لتحقيق مبيعات عالية لكتابها، مؤكدًا أنه لم يلتق بها في حياته، بالرغم من أن صورة فوتوغرافية جمعتهما معًا - وكل منهما مع زوجه - تعود إلى عام 1987.