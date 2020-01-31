عاصم مصطفى طه: مصر تسعى لتقلل من مخاطر الطوفانات بنشر الوعي الثقافي بظاهرة الطوفان

قال عاصم مصطفى طه، باحث في المعهد القومي للبحوث الفلكية، ومتخصص في التسونامي:إن التسونامي كلمة يابانية تعني الطوفان البحري، وينتج من الزلازل أو تأثير سقوط الزلازل في المياه أو البراكين.





وأشار "طه"، خلال ندوة "الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن مصر تسعى لتقلل من مخاطر الطوفانات بنشر الوعي الثقافي بظاهرة الطوفان، وتقلله عن طريق استعداد المجتمع للتصرف الصحيح وقت حدوث الكارثة والاستعداد له، وتجهيز منظومة الإنذار المبكر مع دول الجوار.





وتابع الباحث المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الانذار المبكر هو محطات تنتشر في قاع المحيط، وتعطي إنذار للمنطقة والمناطق المجاورة.