عزاء الصحفية رحاب بدر في مسجد ثكنات المعادي.. غدا

وتستمر تحقيقات النيابة لمعرفة الملابسات الكاملة لواقعة موت رحاب بدر بعدما تم العثور عليها مشنوقة داخل شقتها، ومن المتوقع أن يحدد الطب الشرعي خلال الساعات القادمة حقيقة الأمر بعد إجراء الفحوصات اللازمة.





يذكر أن رحاب بدر عملت كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41 ، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.