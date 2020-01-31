عزاء الصحفية رحاب بدر في مسجد ثكنات المعادي.. غدا

قررت أسرة الصحفية والمنسقة الإعلامية الراحلة رحاب بدر، إقامة العزاء الخاص بها في مسجد ثكنات المعادي غدًا السبت بعد صلاة المغرب.
بينما يتم تشييع جثمان رحاب بدر من مسجد السيدة نفيسة، ودفنها في مقابر كلية البنات بمصر الجديدة.
وتستمر تحقيقات النيابة لمعرفة الملابسات الكاملة لواقعة موت رحاب بدر بعدما تم العثور عليها مشنوقة داخل شقتها، ومن المتوقع أن يحدد الطب الشرعي خلال الساعات القادمة حقيقة الأمر بعد إجراء الفحوصات اللازمة.
يذكر أن رحاب بدر عملت كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41 ، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.