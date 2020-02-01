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برلمان

صحة البرلمان عن زيادة بدل عدوى الأطباء: هنجيب فلوس منين

السبت 01/فبراير/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
قال النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة لم تتلق أي مقترحات لزيادة بدل الأطباء، مشيرا إلى أن المقترح جيد لكن يصعب تنفيذه بسبب قلة الموازنة الحالية، خاصة المتعلقة الصحة "هنجيب منين 3000 جنيه بدل عدوى لكل طبيب".
أوضح القاضي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة البدل يحتاج إلى المزيد من المليارات والموازنة الحالية لا تحتمل، مؤكدا أن البرلمان عوّض الأطباء بمنحهم امتيازات عديدة بقانون التأمين الصحي الشامل، بزيادة رواتبهم وحقهم في الجمع بين وظيفتين دون المساس بحقوقهم المالية.

وأشار النائب، إلى أن الطبيب هو أساس المنظومة الصحية في مصر، لذلك نسعى لدعمه ماديا واجتماعيا وهو ما تم بالفعل في قانون التأمين الصحي الشامل "الأطباء هيجدوا مميزات كثيرة في القانون تغنيهم عن بدل العدوى".

هذا وتقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، باقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

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لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب بزيادة بدل عدوى الأطباء إلى 3000 جنيه

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