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محافظات

محافظ أسوان يشييد بدعم الأوقاف لتنفيذ المشروعات التنموية.. فيديو وصور

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحرص الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف المستمر على مشاركة أهالى المحافظة بالعيد القومى ، بجانب الجهود المتواصلة التى تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالخير والنفع على المواطنين .

وأكد المحافظ، ضرورة تخطى كافة العقبات والتحديات التى تحول دون إنهاء بعض المشروعات الجارية لتحقيق الصالح العام للمنتفعين منها حيث تأتى من ضمن المطالب التى تم عرضها ومناقشتها على وزير الأوقاف .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد قام بإلقاء خطبة الجمعة من داخل أروقه المسجد الجامع بحضور محافظ أسوان ، وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والجامعية والدينية والتنفيذية والمجتمعية .

وألقي "مختار جمعة" خطبة الجمعة بعنوان " علو الهمة سبيل نهضة الأمم المتحضرة " حيث تناولت الخطبة بأن هناك رجل ذو همة يحيى به أمة أو يحيى به دولة أو يحيى به بلدة أو مشروعًا ، لافتًا إلى أن كل يسأل عن همته مذا قدم لوطنه أو مجتمعه أو مؤسسته أو للأنسانية .

وأستشهد  بأحاديت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ( أحب الناس لله أنفعهم للناس ) صلى الله عليه وسلم حيث أن الدين الأسلامى يحث الناس على الجد والإجتهاد .

جدير بالذكر بأن زيارة الوزير ستتضمن لقاء مع الأئمة حيث سيلقى محاضرة ، وهو الذى يتوازى مع إلقاء محاضرات أيضًا بأحد مساجد أسوان من الدكتور عبد الله النجار والدكتور أحمد حسين وفضيلة الشيخ جابر طايع يوسف .
محافظ أسوان يشييد بدعم الأوقاف لتنفيذ المشروعات التنموية.. فيديو وصور
محافظ أسوان يشييد بدعم الأوقاف لتنفيذ المشروعات التنموية.. فيديو وصور
محافظ أسوان يشييد بدعم الأوقاف لتنفيذ المشروعات التنموية.. فيديو وصور
محافظ أسوان يشييد بدعم الأوقاف لتنفيذ المشروعات التنموية.. فيديو وصور
محافظ أسوان يشييد بدعم الأوقاف لتنفيذ المشروعات التنموية.. فيديو وصور
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